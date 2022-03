Concours de production artistique à l’attention des apprenants de français de 7 à 18 ans. CREFAP/OIF, 20 mars 2022, 5e arrondissement.

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, dont le thème est « La Francophonie de l’avenir » dans sa dimension de l’entrepreneuriat, du numérique et de l’environnement, le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (CREFAP/OIF) lance un concours de production artistique à l’attention des apprenants de français de 7 à 18 ans. Ce concours en ligne a pour objectif de : – Sensibiliser la jeune génération à la question de protection de l’environnement; – Encourager la pratique du français à l’oral et l’intégration du numérique à travers des activités parascolaires ; – Créer un espace où les apprenants de français peuvent se réunir autour d’une activité commune pour promouvoir l’apprentissage du français ; – Renforcer le lien et les échanges entre des établissements scolaires, des associations et institutions francophones, des enseignants de français, élèves et parents d’élèves dans la région Asie-Pacifique.

Les élèves éligibles à participer au concours doivent avoir entre 7 et 18 ans (né entre le 01 janvier 2004 et le 31 décembre 2011), être francophones non-natifs et résidant dans un pays membre, associé ou observateur de l’OIF en Asie-Pacifique.

