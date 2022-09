Concours de Pony games

Concours de Pony games, 9 octobre 2022, . Concours de Pony games



2022-10-09 – 2022-10-09 Il s’agit de jeux pratiqués en ligne et en relais.



Sport d’équipe où chacun évolue individuellement, les Pony-Games sont de nature à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres. La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le plus rapide. La saison des concours reprend au DEVEN avec un concours club Pony Games +33 4 42 56 10 87 dernière mise à jour : 2022-09-21 par

