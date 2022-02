Concours de poésie – Remise de prix Espace Loire, 5 mars 2022, Cléry-Saint-André.

Concours de poésie – Remise de prix

Espace Loire, le samedi 5 mars à 20:00

La municipalité de Cléry-Saint-André, par l’intermédiaire de la commission Culture et la municipalité de Mareau-aux-Prés par l’intermédiaire de sa médiathèque, récompenseront les plus belles créations du concours de poésie. Cette année, il n’y avait pas de cadre imposé et les poètes de tous âges ont composé dans une forme et un thème libre, concourant dans 3 catégories différentes : 8-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et plus. Un accompagnement musical sera assuré par un ensemble regroupant des élèves des écoles de musique de Cléry et de Mareau.

Une soirée de récompense

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André Loiret



