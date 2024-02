Concours de poésie – Nature en livres 2024 Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte, jeudi 15 février 2024.

Concours de poésie – Nature en livres 2024 Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte 15 février et 30 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-15 15:30

Fin : 2024-04-30 16:00

Concours de poésie en ligne JEUNES et AUTEURS du 15 février au 27 mai 2024 15 février et 30 avril 1

Le festival Nature en Livres – une écopoétique de villages, renouvelle pour la deuxième année son Concours de Poésie – Nature en Livres 2024.

Le concours va éveiller les publics à la poésie, développer leur goût pour la lecture, valoriser leurs talents d’écriture, tout en attisant leur curiosité pour la biodiversité et les émotions sensitives. Ce sera comme une mise en bouche, en amont de la 4ème édition du festival littéraire.

Deux catégories de candidats : les JEUNES (15-25 ans) et les AUTEURS édités à compte d’éditeurs (sans limite d’âge)

Les thèmes du concours de Poésie, SPORT, CORPS & PLANTES laissent le champ libre à toutes les formes d’expression littéraires, de la versification traditionnelle jusqu’aux vers libres : nouvelle, chanson allégorie, anticipation, romance, essai, prose, haïku, slam, etc. L’unique consigne concerne la longueur du texte proposé – maximum 2 pages ! Il est possible de candidater individuellement ou en groupe (institutionnel ou informel).

– La participation au Concours de Poésie – Nature en livres 2024 est GRATUITE, LES CANDIDATURES SE FONT EN LIGNE dès aujourd’hui sur notre site internent où figure également le règlement du concours.

– Veiller à bien respecter les dates butoirs par catégorie, le 30 avril pour les jeunes et le 27 mai pour les auteurs à minuit.

– Pour les candidats les plus autonomes, ou pour les référents de groupes, des pistes de lecture sont proposées sur le site à titre indicatif.

– Pour les groupes, des ateliers Lecture-Ecriture dispensés par une quinzaine d’auteurs, choisis pour le festival Nature en livres, se déroulent dans certains établissements, bibliothèques ou autres entités dédiées à la jeunesse.

La remise des prix se déroule à l’Hostellerie de la Tour, dans le village de Monceaux-le-Comte, deux samedis à 16h00, le premier début juin, est dédié aux jeunes, le deuxième fin juin aux auteurs. Des animations culturelles, sportives et conviviales sont proposées dans ce cadre.

– Pour la catégorie Jeune, samedi 1er juin, dans le cadre de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins, une dictée géante, un concert et le vernissage des expositions de l’été, sur le sport et les plantes pour agrémenter l’après-midi autour d’un goûter partagé de lectures musicalisées écrites en atelier.

– Pour la catégorie Auteur, le samedi 30 juin, en présence d’autres auteurs, notamment ceux édités par la maison d’édition bourguignonne Aencrage. Il y aura, un troc plantes et des débats sur les plantes fourragères, toxiques, invasives, vivaces ou grasses animés par des passionnés… Et aussi l’annonce des résultats de la grande dictée du 1er juin.

A défaut de candidater, les personnes motivées par le Concours de Poésie – Nature en Livres, peuvent en parler autour d’elles, rejoindre nos ateliers Lecture-Ecriture, offrir des cadeaux pour les gagnants, adhérer à l’association Hostellerie de la Tour, intervenir comme bénévoles dans l’organisation, voire témoigner sur les sujets 2024 traités par le festival.

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre