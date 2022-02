Concours de poésie Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Concours de poésie Médiathèque de Meudon, 11 janvier 2022, Meudon. Concours de poésie

du mardi 11 janvier au dimanche 27 février à Médiathèque de Meudon

Les Médiathèques vous invitent à célébrer le Printemps des Poètes en participant à notre concours de poésie ! Autour du thème de **_L’éphémère_** et la question « **qu’est ce qui ne dure qu’une journée ?** » rédigez un poème de 20 lignes maximum. Vous pouvez écrire en vers ou en prose et chaque participant ne peut soumettre qu’une seule oeuvre dans l’une des catégories : * catégorie jeune public – jusqu’à 16 ans * catégorie adultes – à partir de 17 ans Comment participer ? Rédigez votre poème puis remettez-le dans nos urnes à la médiathèque de Meudon centre et à celle de Meudon-la-Forêt ou envoyez-le à _[naelle.roussin@mairie-meudon.fr](mailto:naelle.roussin@mairie-meudon.fr)._ N’oubliez pas de préciser votre nom, votre prénom et votre âge. Quand seront annoncés les résultats ? Rendez-vous le [26 mars](https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=494&TITLE=) pour découvrir les vainqueurs de chaque catégorie et écouter le récital en langue yiddish du trio Isajoan.

Entrée libre selon les conditions sanitaire

Printemps des Poètes Médiathèque de Meudon 2 Rue de l’Église, 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-17T14:00:00 2022-01-17T18:00:00;2022-01-18T14:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-24T14:00:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-25T14:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-01-31T14:00:00 2022-01-31T18:00:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon Adresse 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Médiathèque de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Concours de poésie Médiathèque de Meudon 2022-01-11 was last modified: by Concours de poésie Médiathèque de Meudon Médiathèque de Meudon 11 janvier 2022 Médiathèque de Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine