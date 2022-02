Concours de poésie Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot Catégories d’évènement: Fayl-Billot

Haute-Marne

Concours de poésie Médiathèque Au Gré des Vans, 2 février 2022, Fayl-Billot. Concours de poésie

Médiathèque Au Gré des Vans, le mercredi 2 février à 10:00

Renseignements et règlement disponible à [mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr](mailto:mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr)

gratuit

Concours organisé par la médiathèque, ouvert à tous. Médiathèque Au Gré des Vans 4 place de la mairie 52500 FAYL BILLOT Fayl-Billot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fayl-Billot, Haute-Marne Autres Lieu Médiathèque Au Gré des Vans Adresse 4 place de la mairie 52500 FAYL BILLOT Ville Fayl-Billot lieuville Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot Departement Haute-Marne

Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fayl-billot/

Concours de poésie Médiathèque Au Gré des Vans 2022-02-02 was last modified: by Concours de poésie Médiathèque Au Gré des Vans Médiathèque Au Gré des Vans 2 février 2022 Fayl-Billot Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot

Fayl-Billot Haute-Marne