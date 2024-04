Concours de poésie Rue de Figueras Marignane, mercredi 27 mars 2024.

Concours de poésie Rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Vous vous sentez l’âme « poète » ? A vos « plumes » !

La Ville de Marignane organise un concours de poésie sur le thème de « La Grâce » pour la catégorie adulte et « La Mer » pour celles des enfants, adolescents et classes d’écoles.

Ce concours est ouvert à toute personne à partir de 8 ans (dans la catégorie individuelle) résidant dans la région PACA.

Chaque participant pourra déposer une seule œuvre, qui sera composée de préférence de 16 vers libres ou 4 quatrains.



La remise des poèmes s’effectuera jusqu’au samedi 25 mai 2024, à 18h, et aux heures d’ouverture de la médiathèque à l’adresse suivante

– Médiathèque Jean d’Ormesson, rue de Figueras. 13700 Marignane.

Les poèmes pourront être également postés à Concours de poésie (à l’adresse ci-dessus) ou envoyés par mail à affairesculturelles@ville-marignane.fr

La fiche d’inscription devra être obligatoirement jointe au poème.



Les récompenses seront remises le samedi 15 juin 2024 à 11h à la médiathèque Jean d’Ormesson.

Les poèmes ne seront pas retournés aux auteurs.



Vous pourrez trouver le règlement complet sur le site de la ville http://www.marignane.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-05-25

Rue de Figueras Médiathèque Jean D’Ormesson

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliothèque@ville-marignane.fr

