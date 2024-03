Concours de poésie libre Val de Louyre et Caudeau, vendredi 22 mars 2024.

Concours de poésie libre Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Concours de poésie libre, du vendredi 22 mars au vendredi 3 mai à 12 heures.

Thème « Moi qui vis à la campagne ».

Concours gratuit, réservé aux habitants de Val de Louyre et Caudeau et écoliers à partir de 7 ans.

Règlement, bulletin d’inscription et autorisation parentale à télécharger ou à retirer.

Dans le cadre des célébrations du Printemps, proposées par l’association Culture & Loisirs Alvèrois en partenariat avec la commune, participez au concours de poésie libre.

Du vendredi 22 mars au vendredi 3 mai à 12 heures.

Thème « Moi qui vis à la campagne ».

Concours gratuit, réservé aux habitants de Val de Louyre et Caudeau et écoliers à partir de 7 ans.

Règlement, bulletin d’inscription et autorisation parentale à télécharger Ou à retirer dans les Mairies des 3 villages aux heures d’ouverture.

Envoi des poèmes ou dépôt en Mairies avant le vendredi 3 mai 2024 à 12 heures. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 00:00:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concours de poésie libre Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2024-03-22 par OT de Périgueux