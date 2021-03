Riga Lettonie Riga Concours de Poésie Lettonie Riga Catégorie d’évènement: Riga

L’Institut français de Lettonie et l’Ambassade de France, en partenariat avec les ambassades des pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie, déclarent ouverte l’édition 2021 du Concours de Poésie. La thématique de cette année est les fables de Jean de la Fontaine, dont on fête en 2021 le quadricentenaire. Les apprenants de français de toutes les écoles de Lettonie sont invités à créer une vidéo pour illustrer une fable de la Fontaine avec leur interprétation du texte pour fond sonore. Les participants pourront faire preuve de leur créativité malgré la situation actuelle car la vidéo peut être faite à distance avec toutes les techniques que vous pouvez imaginer ! La vidéo devra être une œuvre de groupe et les participants seront répartis en 3 catégories, selon leur tranche d’âge. Le jury, composé de 3 représentants de l’Institut français de Lettonie, choisira les gagnants de chaque catégorie selon une grille d’évaluation. La date butoir pour confirmer sa participation est le 8 mars, et nous attendrons les vidéos jusqu’au 31 mars (inclus).

Plus d’informations sur notre site internet: https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/concours-de-poesie/#/

