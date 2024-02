Concours de poésie La gède d’or 22 Rue Jean XXIII 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 9 mars 2024.

Concours de poésie La gède d’or CONCOURS DE POÉSIE « LA GÈDE D’OR » Du 9 mars au 2 avril – À la librairie et médiathèque municipale La librairie La Gède aux Livres et la médiathèque municipale, ainsi que les associations « Les… 9 mars – 2 avril 22 Rue Jean XXIII 44740 Batz sur mer

Début : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T19:00:00+02:00

CONCOURS DE POÉSIE « LA GÈDE D’OR »

Du 9 mars au 2 avril – À la librairie et médiathèque municipale

La librairie La Gède aux Livres et la médiathèque municipale, ainsi que les associations « Les Amis de la Gède » et l’« Atelier Terre des Marais », vous invitent à participer à la 10ème édition du concours de poésie « LA GÈDE D’OR », dans le cadre du Printemps des Poètes.

Ce concours de poésie porte sur le thème national de « la Grâce » et est ouvert à tous, du 9 mars au 2 avril 2024, dans deux catégories : ados/adultes et enfants.

Les participants retrouveront dans le règlement de participation une sélection de 10 œuvres artistiques portant sur le thème des « trois Grâces ». Regardez-les bien. Nul doute qu’en les produisant, chaque artiste avait son idée derrière la tête. Et vous ? À voir vos yeux pétiller on dirait déjà que votre imagination s’éveille… En 10 phrases, 10 vers, ou 10 mots, racontez-nous poétiquement ce que ces représentations vous inspirent.

Modalités :

Le retour des poèmes devra se faire au format papier uniquement, au plus tard le mardi 2 avril 2024 par voie postale : La Gède aux Livres, 22 rue Jean XXIII 44740 Batz-sur-Mer

ou par dépôt direct à la librairie La Gède aux livres ou dans l’urne de la médiathèque de Batz-sur-Mer.

Les lauréats recevront une récompense. La remise des prix aura lieu le samedi 13 avril 2024 à 11h à la médiathèque municipale. Les poèmes sélectionnés seront exposés à la librairie et à la médiathèque de Batz-sur-Mer.

Modalités de participation consultables dans le règlement disponible auprès de librairie La Gède aux Livres, la médiathèque ou sur www.batzsurmer.fr

>> Renseignements : La Gède aux Livres, 22 rue Jean XXIII / 09.64.25.30.11 / lagedeauxlivres@gmail.com

