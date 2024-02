Concours de poésie Hôtel de ville Le pouliguen, lundi 15 janvier 2024.

Concours de poésie, ouvert à tous.

2 thèmes au choix : « la Grâce » ou « le Printemps ».

Organisé par l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs du Pouliguen, avec la participation d’un collectif d’associations, dans la continuité de l’évènement national « Le Printemps des Poètes » et pour la semaine de la poésie en Presqu’île « LE BEAU DES LYRES ».

Les productions devront être déposées ou envoyées au plus tard le vendredi 15 mars midi.

Les poèmes seront à adresser à l’OMCL :

– Soit par mail : omcl510@orange.fr

– Soit envoyés par courrier 17 rue Jules Benoit Le Pouliguen

– Soit déposés à l’accueil de la Mairie du Pouliguen, sous enveloppe, à l’attention de Madame Sylvie FRASLIN, Présidente de l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs.

Remise des prix le 23 mars 2024

Retrouvez le règlement sur le site de l’OMCL.

Hôtel de ville 17 rue Jules Benoît 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

