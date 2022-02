Concours de poésie contre l’isolement Association AGES (Agissons Grandissons Ensemble Solidaires) Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

**Dans le cadre de sa politique sociale, Filien ADMR, professionnel de la téléassistance depuisplus de 30 ans, soutient Stop à l’isolement. Avec son programme d’animation etd’information sur les réseaux sociaux, l’action lutte contre l’isolement des personnes fragilisées, crée du lien entre les générations et accompagne les professionnels et les aidants. En 2022, elle lance son 1er concours de poésie, organisé sous le haut-patronage du Ministère chargé de l’Autonomie.** Concours ouvert à toute personne vivant en établissement ou accompagnée par un service d’aide à domicile Envoi du poème à l’adresse [[concourspoesie2022@gmail.com](mailto:concourspoesie2022@gmail.com)](mailto:concourspoesie2022@gmail.com) en précisant : • La catégorie de participation : individuelle, collective ou intergénérationnelle • Les coordonnées du participant : nom, prénom, adresse, téléphone • E-mail, adresse et téléphone de la structure accompagnante Thématique : Prendre le temps Longueur : entre 12 et 22 vers (tous les styles de poésie sont autorisés) **Date limite de participation : 15 mai 2022** Retrouvez tous les renseignements sur [www.stopalisolement.fr](http://www.stopalisolement.fr) Filien ADMR Association AGES (Agissons Grandissons Ensemble Solidaires) 56 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Hauts-de-Seine

