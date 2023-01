Concours de poésie, calligraphie et peinture chinoises Les Petits Trilingues, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 14h00 à 15h00

. gratuit sous condition

Réservation obligatoire pour obtenir l’invitation via Email (sous réserve des disponibilités) : feibai.inst@gmail.com

À l’occasion de la Fête du Printemps 2023, les deux établissements parisiens consacrés à l’éducation de l’art, de la culture et de la langue chinoise, Feibai Institute et Les Petits Trilingues, organisent, en collaboration avec la Mairie de Paris Centre, un concours de poésie, calligraphie et peinture chinoises destiné aux enfants et adolescents francophones amoureux de la culture chinoise.

Depuis l’ouverture du concours, nous avons reçu beaucoup de belles œuvres pour la section “calligraphie & peinture”, et après les épreuves préliminaires pour la section “poésie”, nous sommes fiers d’annoncer les demi-finalistes.

15 Jan 2023 : rendez-vous à Feibai Institute (section calligraphie & peinture) et à Les Petits Trilingues (section poésie) pour la qualification à la finale, bon courage !

Finale

21 Jan 2023, 14h-17h : Mairie de Paris Centre

À propos du concours

De la tradition au contemporain, de l’Orient à l’Occident

Cet événement culturel réinvente le système de concours artistique dans la Chine ancienne, notamment pendant la dynastie des Song (960-1279) où la poésie, la calligraphie et la peinture ont atteint ensemble l’apogée dans l’histoire de l’art chinois.

L’organisation de ce concours a pour vocation de transmettre les connaissances des arts classiques de l’Asie orientale dans le contexte occidental, en particulier à la jeune génération française et franco-chinoise. C’est un événement qui incite leur créativité artistique, qui cultive leur curiosité culturelle et qui développe leur ouverture d’esprit.

Un concours promouvant les trois arts classiques chinois

Durant le concours, les deux groupes de participants, enfants et adolescents, montreront leurs talents et connaissances de l’un de ces trois arts traditionnels chinois dans les épreuves préliminaires organisées aux sites de nos deux établissements. Les sortants de la demi-finale se réunissent à la Mairie de Paris Centre à la veille de la Fête du Printemps, le 21 janvier 2023, pour exposer leurs talents artistiques et multiples, et concourir à de divers prix dédiés devant le grand public.

Les organisateurs

Feibai Institute a pour vocation d’éveiller la créativité innée de chaque individu à travers la pratique artistique. Fusionnant la calligraphie, les arts plastiques et la sinologie en une entité dynamique, ses programmes et projets artistiques visent à explorer la tradition de l’esthétique chinoise, tout en tissant des liens entre la culture classique et l’art contemporain, dans la grande traversée de l’Orient à l’Occident. Les programmes et les projets artistiques vont de l’éveil artistique des enfants qui leur fait progressivement acquérir une compréhension approfondie de la pensée esthétique chinoise, au perfectionnement des gestes graphiques des adultes qui leur fait explorer la philosophie de l’art chinois et sa valeur actuelle. Fondés sur la pratique artistique et l’expérience esthétique, ils sont conçus autour de concepts esthétiques, et tendent à développer une ouverture et une plénitude de l’esprit. Depuis sa fondation, l’Institut a réalisé de nombreuses actions d’éducation artistique, comme des publications et des expositions, en collaboration régulière avec des universités, des musées et d’autres établissements culturels français et internationaux.

Plus d’infos : feibai.org

Les Petits Trilingues est une école internationale de l’enseignement de la langue et de la culture chinoise dans la région parisienne. Grâce à la composition « chinois + activité » de nos cours, nos élèves peuvent à la fois apprendre le chinois lu et écrit, et développer leurs connaissances et leurs intérêts pour la culture chinoise. En pratiquant le chinois avec des personnes natives, ils améliorent leurs capacités à comprendre et à s’exprimer. Nous proposons également des cours d’anglais, de français et d’autres cours culturels. En dehors des cours de chinois, nous organisons régulièrement des activités d’échanges culturels dans de nombreux pays, ainsi que les événements culturels en collaboration avec les mairies et les associations parisiennes. Depuis la fondation en 2014, nous possédons actuellement 5 campus en Île-de-France (Belleville, Marais, Oberkampf, Place d’Italie, Aubervilliers, Antony) et de nouveaux campus sont en plein développement.

Plus d’infos : lespetitstrilingues.com

Les Petits Trilingues 46 rue Chapon 75003 Paris

https://feibai.org/concours-de-poesie-calligraphie-et-peinture-chinoises/

