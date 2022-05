Concours de photos : Ma Commune, Mon Village Mairie d’Arnac Pompadour,, 2 mai 2022, Arnac-Pompadour.

### Concours Photos « Mon Village, ma Commune » Projet commun aux trois comités de jumelage  Comité de jumelage du pays de Pompadour (France)  Partnerschaftsverein Markt Oberelsbach (Allemagne)  Comité de jumelage de Villorba (Italie) Objectifs Mise en place d’une exposition photos dans chacun des trois pays, avec des photos de tous les villages et communes qui font partie du jumelage. Edition d’un catalogue de l’exposition qui restera à la disposition des mairies et comités de jumelage et réalisation d’un calendrier 2023 destiné à la vente. Principes généraux du projet * Période : du 1er au 31 mai 2022, dans le cadre du Joli Mois d’Europe * Concours international, entre le Pays de Pompadour, Markt Oberelsbach et Villorba * Concours réservé aux amateurs. * Concours ouvert à tous les habitants des communes jumelées (En France : Arnac Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Concèze, Saint Sornin Lavolps, Troche) ainsi qu’aux membres du comité de jumelage qui n’habitent pas dans ces communes. * Concours se déroulant en parallèle en France, en Allemagne et en Italie * Rassemblement d’un maximum de photos qui montrent chacun des villages qui composent notre jumelage * Organisation d’une exposition des 36 photos sélectionnées en France, Allemagne et Italie, simultanément dans chaque pays, en automne 2022. * Edition d’un album photos « catalogue » de l’exposition

gratuit, cession des droits d’auteur

