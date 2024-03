Concours de photos les Olympiques des Loges Châteauneuf-sur-Loire, samedi 27 janvier 2024.

Concours de photos les Olympiques des Loges Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Concours photo pour mettre en avant la pratique du sport sur le territoire à la veille des JO 2024.

Concours photos lancé par la communauté de communes des Loges. Ouvert à tous les habitants de la CCL, associations et clubs photo, pour mettre en avant la pratique du sport sur notre territoire à la veille des JO 2024.

Ce concours donnera lieu à une exposition à la CCL et dans les communes de la CCL qui le souhaiteront.

3 photos maximum, couleur ou noir et blanc, portrait ou paysage, qualité 2400×3600, résolution 300 dpi, envoi par mail.

https://www.cc-loges.fr/wp-content/uploads/2024/01/Reglement-concours-photo-CCL.pdf EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-04-05

54 rue du Clos Renard

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire communication@cc-loges.fr

L’événement Concours de photos les Olympiques des Loges Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-29 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS