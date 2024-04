Concours de petits et gros palets Luzay, samedi 8 juin 2024.

Concours de petits et gros palets Luzay Deux-Sèvres

Amateurs ou joueurs confirmés tentez de remporter le 1er prix de ce concours de petits et gros palets! La pratique, le feeling, la connaissance de du jeu et du terrain, la technique de jeu et un peu de chance feront sans nul doute la différence pour remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.

Apporter ses plaques et palets.

Buvette et restauration sur place. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 13:00:00

fin : 2024-06-08

Stade

Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

