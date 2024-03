Concours de petits bateaux Petit Bassin Le pouliguen, jeudi 1 août 2024.

Concours de petits bateaux Animations enfants « Pop Pop Art » au petit bassin. Participez à une course de petits bateaux, à voile uniquement, fabrication maison (matériaux de récupération). Venez déguisés sur le même thèm… Jeudi 1 août, 10h00 Petit Bassin Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-01T10:00:00+02:00 – 2024-08-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-01T10:00:00+02:00 – 2024-08-01T12:00:00+02:00

Animations enfants « Pop Pop Art » au petit bassin.

Participez à une course de petits bateaux, à voile uniquement, fabrication maison (matériaux de récupération). Venez déguisés sur le même thème que le bateau.

En raison de l’espace limité, l’enfant ne pourra être accompagné que d’un seul adulte.

Deux créneaux sont proposés :

De 10h à 11h pour les enfants de 5-7 ans

De 11h à 12h pour les enfants de 8-10 ans.

Gratuit, sur inscriptions sur le site jusqu’au dimanche 28 juillet minuit : Animation enfants « Pop pop boat » | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr) ou le lundi 28 juillet de 10h30 à 12h30 au petit bassin, en fonction des places restantes.

Petit Bassin Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-petits-bateaux-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/animation-enfants-pop-pop-boat/form »}]

JEUNESSE LOISIRS