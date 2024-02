CONCOURS DE PÉTANQUE VALRAS-PLAGE Valras-Plage, lundi 26 février 2024.

CONCOURS DE PÉTANQUE VALRAS-PLAGE Valras-Plage Hérault

Venez défier les rois de la pétanque Philippe Quintais et Simon Cortes avec ce concours en doublette 3 parties. S’en suivront des séances dédicaces avec photos et moments d’échanges ainsi qu’un apéritif dînatoire.

Sur inscription.

Boulevard Cosses sous les Condamines

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

Début : 2024-02-26 14:30:00

fin : 2024-02-26



