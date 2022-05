Concours de pétanque triplette TC – Trophée de la ville Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Concours de pétanque triplette TC – Trophée de la ville Villeréal, 10 juillet 2022, Villeréal. Concours de pétanque triplette TC – Trophée de la ville Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal

2022-07-10 09:00:00 – 2022-07-10 Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal EUR 5 5 Ce concours se déroule toute la journée réservé aux joueurs détenteur d’une licence.

Poules limitées à 128 équipes.

+33 5 53 71 35 47

