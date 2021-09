Thiverny Thiverny Oise, Thiverny Concours de pétanque Thiverny Thiverny Catégories d’évènement: Oise

Thiverny

Concours de pétanque Thiverny, 25 septembre 2021, Thiverny. Concours de pétanque 2021-09-25 – 2021-09-25

Thiverny Oise Thiverny 5 Concours de pétanque ouvert à tous au boulodrome de Thiverny avec l’association amicale de pétanque de Thiverny.

Avec buvette et restauration.

Inscription à partir de 14h. Concours de pétanque ouvert à tous au boulodrome de Thiverny avec l’association amicale de pétanque de Thiverny.

Avec buvette et restauration.

Inscription à partir de 14h. mairie-de-thiverny@orange.fr +33 3 44 25 57 44 http://www.ville-de-thiverny.fr/ Concours de pétanque ouvert à tous au boulodrome de Thiverny avec l’association amicale de pétanque de Thiverny.

Avec buvette et restauration.

Inscription à partir de 14h. S. Hermann & F. Richter dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Thiverny Autres Lieu Thiverny Adresse Ville Thiverny lieuville 49.2457#2.43708