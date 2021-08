Biencourt Biencourt Biencourt, Somme Concours de pétanque sur Biencourt Biencourt Biencourt Catégories d’évènement: Biencourt

Biencourt Somme Biencourt 10 10 Concours de pétanque proposé par la Société de Chasse

Inscriptions à partir de 13 h 30

Jet du but à 14h00.

Participation : 100.00 € / la doublette

Buvette et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-08-06

