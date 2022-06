Concours de Pétanque « spécial Fête des Pères » Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: 43200

Yssingeaux

Concours de Pétanque « spécial Fête des Pères » Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux

2022-06-17

Yssingeaux 43200 1er Concours de Pétanque » spécial Fête des Pères » organisé par l’Association des commerçants CAPY YSSINGEAUX. https://www.capy-yssingeaux.fr/ Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux

