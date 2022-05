Concours de pétanque semi nocturne en doublette Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-LavalMagnac-Laval Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Magnac-Laval

Concours de pétanque semi nocturne en doublette Magnac-Laval Magnac-Laval, 2 juin 2022, Magnac-LavalMagnac-Laval. Concours de pétanque semi nocturne en doublette Magnac-Laval Magnac-Laval

2022-06-02 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-02

Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Haute-Vienne Magnac-Laval Inscriptions à partir de 17h30 au champ de Foire, jet du but à 18h30. Tarif : 5€/personne. Amicale des Sapeurs Pompiers : 06 70 77 55 28. Inscriptions à partir de 17h30 au champ de Foire, jet du but à 18h30. Tarif : 5€/personne. Amicale des Sapeurs Pompiers : 06 70 77 55 28. Magnac-Laval Magnac-Laval

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Magnac-Laval Autres Lieu Magnac-Laval Magnac-Laval Adresse Ville Magnac-LavalMagnac-Laval lieuville Magnac-Laval Magnac-Laval Departement Haute-Vienne

Concours de pétanque semi nocturne en doublette Magnac-Laval Magnac-Laval 2022-06-02 was last modified: by Concours de pétanque semi nocturne en doublette Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval Magnac-Laval 2 juin 2022 Haute-Vienne Magnac-Laval

Magnac-LavalMagnac-Laval Haute-Vienne