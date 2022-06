Concours de pétanque Saint-Valery-en-Caux, 8 juillet 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Concours de pétanque

Bois d’Etennemarre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2022-07-08 17:45:00 17:45:00 – 2022-07-08

Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

La Boule Valeriquaise organise des concours propagande en doublette semi nocturne.

Ouvert aux licenciés et non licenciés.

Inscriptions sur place dès 17h45, jet du but 18h45.

Frais de participation 10€ par équipe et redistribution en totalité des mises.

Sandwichs / grill / buvette.

+33 2 35 97 47 03

