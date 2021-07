Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Concours de pétanque Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Concours de pétanque Saint-Pol-de-Léon, 7 août 2021-7 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Concours de pétanque 2021-08-07 14:00:00 – 2021-08-07 Rue de Kervarqueu Boulodrome

Saint-Pol-de-Léon Finistère Organisé par l’Association Moi Liam Super-Héros. En triplette, 4 parties, mise de 15 euros. Restauration et buvette sur place. Port du masque obligatoire, pass sanitaire ou test de moins de 48h. +33 6 50 32 10 22 Organisé par l’Association Moi Liam Super-Héros. En triplette, 4 parties, mise de 15 euros. Restauration et buvette sur place. Port du masque obligatoire, pass sanitaire ou test de moins de 48h. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Rue de Kervarqueu Boulodrome Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.67632#-3.99091