2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Marc-à-Frongier Creuse Farges Saint-Marc-à-Frongier Creuse Saint-Marc-à-Frongier dès 14h au terrain de pétanque de Farges

10 € la doublette

Buvette – Snack Concours de pétanque – 4 parties

Remise en jeu des engagements

Tombola “spéciale été” dès 14h au terrain de pétanque de Farges

