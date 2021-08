Saint-Germain-d'Étables Saint-Germain-d'Étables Saint-Germain-d'Étables, Seine-Maritime Concours de pétanque Saint-Germain-d’Étables Saint-Germain-d'Étables Catégories d’évènement: Saint-Germain-d'Étables

Seine-Maritime

Concours de pétanque Saint-Germain-d’Étables, 29 août 2021, Saint-Germain-d'Étables. Concours de pétanque 2021-08-29 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-29

Saint-Germain-d’Étables Seine-Maritime Saint-Germain-d’Étables L’association La Petite Germinoise organise un concours de pétanque le dimanche 29 Août à partir de 13h30. Le concours est ouvert à tous.

Le jet du but aura lieu à 14h à l’étang communal.

La mise est de 5€ par joueur. Les lots seront attribués selon le nombre de participants.

Catégories d'évènement: Saint-Germain-d'Étables, Seine-Maritime