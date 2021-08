Saint-Aquilin Saint-Aquilin Dordogne, Saint-Aquilin Concours de pétanque Saint-Aquilin Saint-Aquilin Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aquilin

Concours de pétanque Saint-Aquilin, 11 septembre 2021, Saint-Aquilin. Concours de pétanque 2021-09-11 13:30:00 – 2021-09-11 03:00:00

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin Concours amateur en doublette amicale, ouvert à tous les non licenciés.

Inscription à 13h30, concours à 15h.

Pass sanitaire et masque obligatoire

RDV place de l’église

Tarifs : 10 €/équipe adultes – 5 €/équipe enfants

dernière mise à jour : 2021-09-04

