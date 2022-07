Concours de pétanque Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne, 15 juillet 2022, Saillat-sur-VienneSaillat-sur-Vienne. Concours de pétanque Stade de foot

Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne Saillat-sur-Vienne

2022-07-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-15 Saillat-sur-Vienne

Haute-Vienne Stade de foot Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne Saillat-sur-Vienne A 14h00. Inscriptions à partir de 13h00. Tarif 10€ par équipe. Mise 200€ + engagement. Récompense pour la meilleure équipe féminine. Buvette et Sandwichs. Ouvert à tous. Concours en doublette F3. A 14h00. Inscriptions à partir de 13h00. Tarif 10€ par équipe. Mise 200€ + engagement. Récompense pour la meilleure équipe féminine. Buvette et Sandwichs. Ouvert à tous. Stade de foot Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Autres Lieu Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Adresse Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne Saillat-sur-Vienne Ville Saillat-sur-VienneSaillat-sur-Vienne lieuville Stade de foot Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Departement Haute-Vienne

Concours de pétanque Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne 2022-07-15 was last modified: by Concours de pétanque Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne 15 juillet 2022 Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Saillat-sur-VienneSaillat-sur-Vienne Haute-Vienne