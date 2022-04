Concours de pétanque Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Concours de pétanque Rouffach, 1 mai 2022, Rouffach. Concours de pétanque Rouffach

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 12:00:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach EUR Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous.

Inscriptions sur place pour la principale avant 9h et pour la consolante avant 14h. Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. Inscriptions sur place : principale avant 9h, consolante avant 14h. Informations et réservation du repas au 03 89 49 79 70 avant le 24/04/2022. +33 3 89 49 79 70 Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous.

Inscriptions sur place pour la principale avant 9h et pour la consolante avant 14h. Rouffach

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu Rouffach Adresse Ville Rouffach lieuville Rouffach Departement Haut-Rhin

Rouffach Rouffach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffach/

Concours de pétanque Rouffach 2022-05-01 was last modified: by Concours de pétanque Rouffach Rouffach 1 mai 2022 Haut-Rhin Rouffach

Rouffach Haut-Rhin