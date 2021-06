Riotord Riotord Haute-Loire, Riotord Concours de pétanque Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Concours de pétanque Riotord, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Riotord. Concours de pétanque 2021-07-03 – 2021-07-03

Riotord Haute-Loire Riotord Concours de pétanque au stade de foot

15€ la doublette formée

Inscriptions à partir de 13h30 pour débuter à 14h30

ouvert à tous

