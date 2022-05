Concours de Pétanque – Régional Alain Saumont

Concours de Pétanque – Régional Alain Saumont, 20 août 2022, . Concours de Pétanque – Régional Alain Saumont

2022-08-20 – 2022-08-20 La Capbretonnaise – Challenge Alain Saumont – doublette 10h : en poule

15h : Grand prix des artisans et commerçants – doublette féminine (concours AB)

15h30 : Coupe du club – doublette (concours A) La Capbretonnaise – Challenge Alain Saumont – doublette 10h : en poule

15h : Grand prix des artisans et commerçants – doublette féminine (concours AB)

15h30 : Coupe du club – doublette (concours A) La Capbretonnaise – Challenge Alain Saumont – doublette 10h : en poule

15h : Grand prix des artisans et commerçants – doublette féminine (concours AB)

15h30 : Coupe du club – doublette (concours A) dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville