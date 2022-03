Concours de pétanque : qualificatif CD 87, doublettes Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Concours de pétanque : qualificatif CD 87, doublettes Saint-Junien Saint-Junien, 19 mars 2022, Saint-JunienSaint-Junien. Concours de pétanque : qualificatif CD 87, doublettes Salle municipale des Seilles Saint-Junien Saint-Junien

2022-03-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-20

Saint-Junien Haute-Vienne Salle municipale des Seilles Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Le samedi aura lieu un concours de pétanque en doublette à partir de 13h30 et le dimanche, un triplette mixte à 13h30 également. Ces 2 concours sont ouverts aux licenciés FFPJP (Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal).

Inscription sur place 5€/joueur. L’ASSJ pétanque organise le prix de la ville de Saint-Junien comme chaque année. Le samedi aura lieu un concours de pétanque en doublette à partir de 13h30 et le dimanche, un triplette mixte à 13h30 également. Ces 2 concours sont ouverts aux licenciés FFPJP (Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal).

Inscription sur place 5€/joueur. Salle municipale des Seilles Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Saint-Junien Adresse Salle municipale des Seilles Ville Saint-JunienSaint-Junien lieuville Salle municipale des Seilles Saint-Junien Saint-Junien Departement Haute-Vienne

Concours de pétanque : qualificatif CD 87, doublettes Saint-Junien Saint-Junien 2022-03-19 was last modified: by Concours de pétanque : qualificatif CD 87, doublettes Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien 19 mars 2022 Haute-Vienne Saint-Junien

Saint-JunienSaint-Junien Haute-Vienne