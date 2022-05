Concours de pétanque Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Concours de pétanque Putanges-le-Lac, 14 mai 2022, Putanges-le-Lac. Concours de pétanque Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin Putanges-le-Lac

2022-05-14 – 2022-05-14 Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin

Putanges-le-Lac Orne Le local jeunes organise un concours de pétanque dans le but de financer un séjour à la mer cet été. Inscription* à partir de 13 h, premier jet du but à 14 h. *6€ par équipe de 2. Gagnants : un panier garni d’une valeur de 30€

1ère équipe féminine : un bouquet de fleurs. Buvette et vente de gâteaux sur le site. VENEZ NOMBREUX : convivialité et bonne ambiance seront au rendez-vous !!! Le local jeunes organise un concours de pétanque dans le but de financer un séjour à la mer cet été. Inscription* à partir de 13 h, premier jet du but à 14 h. *6€ par équipe de 2. Gagnants : un panier garni d’une valeur de 30€

… +33 7 83 35 65 45 Le local jeunes organise un concours de pétanque dans le but de financer un séjour à la mer cet été. Inscription* à partir de 13 h, premier jet du but à 14 h. *6€ par équipe de 2. Gagnants : un panier garni d’une valeur de 30€

1ère équipe féminine : un bouquet de fleurs. Buvette et vente de gâteaux sur le site. VENEZ NOMBREUX : convivialité et bonne ambiance seront au rendez-vous !!! Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin Ville Putanges-le-Lac lieuville Stade Bernard Lange Putanges-Pont-Écrepin Putanges-le-Lac Departement Orne

Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/putanges-le-lac/

Concours de pétanque Putanges-le-Lac 2022-05-14 was last modified: by Concours de pétanque Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 14 mai 2022 Orne Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac Orne