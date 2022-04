Concours de pétanque par la Boule Arrensoise Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

2022-07-09 Stade d'Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2022-07-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-23 Stade d’Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS

Ouvert à tous.

Inscription sur place. Concours de pétanque en doublette organisé par l'association Boule Arrensoise.

Inscription sur place. Stade d’Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

