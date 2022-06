Concours de pétanque ouvert à tous en doublette formée Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Concours de pétanque ouvert à tous en doublette formée Granville, 5 août 2022, Granville. Concours de pétanque ouvert à tous en doublette formée

Boulodrome rue du Vallon d’Acqueville Granville Manche

2022-08-05 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-05 19:00:00 19:00:00 Granville

Manche Granville Concours de pétanque ouvert à tous en doublette formée

Tous les vendredis de juillet et aout

Au boulodrome de Granville rue du Vallon d’Acqueville

Inscription à partir de 13h30

Jet du but à 14h00

En 5 parties formule gagnant contre gagnant

Engagement 10 euros par équipes

Redistribution des mises

Renseignement : 07 61 22 31 32

patrice.zicot@gmail.com +33 7 61 22 31 32

