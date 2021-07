La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault, La Salvetat-sur-Agout CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE DU MERCREDI EN DOUBLETTE MIXTE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE DU MERCREDI EN DOUBLETTE MIXTE La Salvetat-sur-Agout, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, La Salvetat-sur-Agout. CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE DU MERCREDI EN DOUBLETTE MIXTE 2021-07-07 20:30:00 – 2021-07-07 23:00:00

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout Concours de pétanque nocturne en doublette mixte montée (homme/femme ou adulte/enfant).

Buvette sur place.

Nombreux lots à gagner:

– assortiments de charcuterie,

– bouteilles de vin,

– bouteilles d’eau minérale « La Salvetat »,

– coupes aux jeunes enfants.

Concours de pétanque ouvert aux enfants (garçon ou fille) de moins de 12 ans. Concours de pétanque nocturne en doublette mixte montée (homme/femme ou adulte/enfant).

Buvette sur place.

Nombreux lots à gagner:

– assortiments de charcuterie,

– bouteilles de vin,

– bouteilles d’eau minérale « La Salvetat »,

– coupes aux jeunes enfants.

Concours de pétanque ouvert aux enfants (garçon ou fille) de moins de 12 ans. +33 4 67 97 60 03 Concours de pétanque nocturne en doublette mixte montée (homme/femme ou adulte/enfant).

Buvette sur place.

Nombreux lots à gagner:

– assortiments de charcuterie,

– bouteilles de vin,

– bouteilles d’eau minérale « La Salvetat »,

– coupes aux jeunes enfants.

Concours de pétanque ouvert aux enfants (garçon ou fille) de moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-06-27 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Étiquettes évènement : Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville 43.60482#2.70174