Haute-Vienne Le Bourg Champnétery Haute-Vienne Champnétery Rdv à 19h à la salle polyvalente Albert Champeau. 5€/ad (adhésion avec 1 sandwich et une boisson), 5€/enf. Inscription sur place. Buvette et restauration sur place. Rens./Résa. : 06 30 67 52 13 ou 06 27 81 03 61 Concours de pétanque en nocturne organisé par le Comité d’Animation de Champnetery en partenariat avec l’ALS ouvert à tous. Rdv à 19h à la salle polyvalente Albert Champeau. 5€/ad (adhésion avec 1 sandwich et une boisson), 5€/enf. Inscription sur place. Buvette et restauration sur place. Rens./Résa. : 06 30 67 52 13 ou 06 27 81 03 61 Le Bourg Champnétery Champnétery

dernière mise à jour : 2022-07-06 par OT de St Léonard de Noblat

