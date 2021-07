Mouthe Mouthe Doubs, Mouthe Concours de petanque Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Mouthe

Concours de petanque Mouthe, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mouthe. Concours de petanque 2021-07-23 – 2021-07-23

Mouthe Doubs Mouthe Tous les vendredis soirs à partir de 20h00

Concours en doublette à la Source du Doubs.

Tarif : de 4€ à 5€/personne – Inscription sur place +33 6 87 55 57 69 Tous les vendredis soirs à partir de 20h00

Concours en doublette à la Source du Doubs.

Tarif : de 4€ à 5€/personne – Inscription sur place dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Mouthe Adresse Ville Mouthe lieuville 46.71008#6.19273