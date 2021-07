Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex Haute-Savoie, Mont-Saxonnex Concours de pétanque Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mont-Saxonnex

Concours de pétanque Mont-Saxonnex, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Mont-Saxonnex. Concours de pétanque 2021-07-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-27 01:00:00 01:00:00 Place de la Mouille Parking derrière la salle des fêtes

Mont-Saxonnex Haute-Savoie EUR 6 6 Reprise des concours de pétanque amicale en doublette, tous les vendredis soirs en été avec petite restauration sur place. Ambiance conviviale. comiteanimationmontsax@live.fr +33 6 52 86 12 74 dernière mise à jour : 2021-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Mont-Saxonnex Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-Saxonnex Adresse Place de la Mouille Parking derrière la salle des fêtes Ville Mont-Saxonnex lieuville 46.0514#6.47861