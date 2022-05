Concours de pétanque Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

2022-07-21

Monpazier Dordogne Concours de pétanque organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.

Réservation sur place à partir de 18h.

Début du concours à 18h30.

Tarif : 5€ par personnes.

Récompenses assurées !

