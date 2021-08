Mazerolles Mazerolles Mazerolles, Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque Mazerolles Mazerolles Catégories d’évènement: Mazerolles

Pyrénées-Atlantiques

Concours de pétanque Mazerolles, 27 août 2021, Mazerolles. Concours de pétanque 2021-08-27 – 2021-08-27

Mazerolles Pyrénées-Atlantiques Mazerolles Concours de pétanque en doublette.

20h : jet du but.

+33 6 47 76 88 62 Concours de pétanque en doublette.

20h : jet du but.

Sur réservation. Nombre d'équipe limité à 32.

