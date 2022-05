Concours de pétanque Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Mauves-sur-Huisne Orne Mauves-sur-Huisne Concours de pétanque en binôme et par poule au profit de L’œuvre des Pupilles.

Tombola.

