Lugny Lugny Lugny, Saône-et-Loire concours de pétanque Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Saône-et-Loire

concours de pétanque Lugny, 15 août 2021, Lugny. concours de pétanque 2021-08-15 – 2021-08-15 stade St pierre saint pierre

Lugny Saône-et-Loire Lugny 12 EUR le club de foot Viré Lugny HM organise son traditionnel concours de pétanque le 15 août 2021 au stade st Pierre de LUGNY à 14 h. 12€ la doublette adultes et 6€ la doublette enfants ( concours enfants séparé du concours adultes) toutes les doublettes seront primées, dotation spéciale 1ière doublette féminine

1 prix: 12 crémants, 12 blanc, 12 rouge ( cave de LUGNY)

2ième: 8 crémant, 40 blanc, 10 rouge

3 et 4: 6 crémant, 8 blanc, 8 rouge

buffet buvette jeanjacquesbretin299@yahoo.fr le club de foot Viré Lugny HM organise son traditionnel concours de pétanque le 15 août 2021 au stade st Pierre de LUGNY à 14 h. 12€ la doublette adultes et 6€ la doublette enfants ( concours enfants séparé du concours adultes) toutes les doublettes seront primées, dotation spéciale 1ière doublette féminine

1 prix: 12 crémants, 12 blanc, 12 rouge ( cave de LUGNY)

2ième: 8 crémant, 40 blanc, 10 rouge

3 et 4: 6 crémant, 8 blanc, 8 rouge

buffet buvette dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lugny, Saône-et-Loire Autres Lieu Lugny Adresse stade St pierre saint pierre Ville Lugny lieuville 46.47167#4.80982