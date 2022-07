Concours de pétanque les vendredi soirs Lantriac Catégorie d’évènement: Lantriac

Concours de pétanque les vendredi soirs, 8 juillet 2022 19:30, Lantriac. Le club de pétanque de Lantriac organise du 08 juillet au 26 aout tous les vendredis un concours ouvert à tous En doublette formée. Concours AB Inscriptions à partir de 19h30 – Jet du but 20h30 Impératif Petite restauration Email : stephaneslac@aol.com Adresse du concours : Stade du Vourzet Contactez : Pétanque Lantriac

Détails Heure : 19:30 - 23:30 Catégorie d’évènement: Lantriac Autres Lieu LANTRIAC Adresse Stade du Vourzet Ville Lantriac Organisateur Club de pétanque Lantriac Tarif 12€/doublette Departement Haute-Loire

LANTRIAC Lantriac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lantriac/

Concours de pétanque les vendredi soirs 2022-07-08 was last modified: by Concours de pétanque les vendredi soirs LANTRIAC 8 juillet 2022 19:30

Lantriac Haute-Loire