Concours de pétanque Les Pieux Les Pieux Catégories d’évènement: Les Pieux

Manche

Concours de pétanque Les Pieux, 19 août 2022, Les Pieux. Concours de pétanque Sciotot 1 Route du Fort Les Pieux

2022-08-19 13:30:00 – 2022-08-19 Sciotot 1 Route du Fort

Les Pieux Manche Les Pieux L’Association Loisirs Sciotot organise un concours de pétanque : 4 parties en doublettes à la mêlée sur le terrain de SCIOTOT. L’Association Loisirs Sciotot organise un concours de pétanque : 4 parties en doublettes à la mêlée sur le terrain de SCIOTOT. serge.feuardent@orange.fr +33 2 33 78 82 65 L’Association Loisirs Sciotot organise un concours de pétanque : 4 parties en doublettes à la mêlée sur le terrain de SCIOTOT. Sciotot 1 Route du Fort Les Pieux

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Pieux, Manche Autres Lieu Les Pieux Adresse Sciotot 1 Route du Fort Ville Les Pieux lieuville Sciotot 1 Route du Fort Les Pieux Departement Manche

Les Pieux Les Pieux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pieux/

Concours de pétanque Les Pieux 2022-08-19 was last modified: by Concours de pétanque Les Pieux Les Pieux 19 août 2022 Les Pieux manche

Les Pieux Manche