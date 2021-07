Les Pieux Les Pieux Les Pieux, Manche Concours de pétanque Les Pieux Les Pieux Catégories d’évènement: Les Pieux

Manche

Concours de pétanque Les Pieux, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Les Pieux. Concours de pétanque 2021-07-16 13:30:00 13:30:00 – 2021-07-16

Les Pieux Manche Les Pieux Manche En 4 parties. En 4 parties. serge.feuardent@orange.fr En 4 parties. dernière mise à jour : 2021-07-05 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: Les Pieux, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Pieux Adresse Ville Les Pieux lieuville 49.50192#-1.84479