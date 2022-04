CONCOURS DE PETANQUE Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

CONCOURS DE PETANQUE Les Moutiers-en-Retz, 5 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz. Terrain de Loisirs Route de Prigny

2022-07-05

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Jet du but à 14h30 Concours de pétanque en doublettes, en 4 parties. Ouvert à tous. jeanluc.debusschere@laposte.net +33 6 62 12 23 99 Jet du but à 14h30 Terrain de Loisirs Route de Prigny Les Moutiers-en-Retz

