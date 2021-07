Le Thillot Le Thillot Le Thillot, Vosges CONCOURS DE PÉTANQUE Le Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

CONCOURS DE PÉTANQUE Le Thillot, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Thillot. CONCOURS DE PÉTANQUE 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-10 rue des Tanneries Stade Grosjean

Le Thillot Vosges Le Thillot Concours de pétanque « Challenge MOUJU » au stade Grosjean du Thillot en doublettes. Un lot à chaque participant. Inscriptions sur place à partir de 13h ou par téléphone. Buvette, sandwichs, grillades. +33 7 57 46 30 35 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

