Concours de pétanque Lalizolle Lalizolle Catégories d’évènement: Allier

Lalizolle

Concours de pétanque Lalizolle, 15 mai 2022, Lalizolle. Concours de pétanque Lalizolle

2022-05-15 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-15

Lalizolle Allier Lalizolle Organisé par le Comité des Fêtes de Lalizolle. Concours de pétanque en doublettes. Les 3ères équipes récompensées et 1 lot à chaque participant. popinettte@yahoo.fr +33 6 33 43 61 81 Lalizolle

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lalizolle Autres Lieu Lalizolle Adresse Ville Lalizolle lieuville Lalizolle Departement Allier

Lalizolle Lalizolle Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalizolle/

Concours de pétanque Lalizolle 2022-05-15 was last modified: by Concours de pétanque Lalizolle Lalizolle 15 mai 2022 Allier Lalizolle

Lalizolle Allier